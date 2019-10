Nove secondi per rinascere: Comi da separato in casa a eroe del derby

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Da separato in casa a eroe del derby. La stagione di Gianmario Comi, centravanti classe ‘92, potrebbe essere cambiata nei nove secondi in cui ci ha messo per segnare il suo primo gol stagionale (in sei presenze, ma solo due da titolare) decisivo ai fini di vincere il sentito derby contro il Novara, per di più in trasferta, e ridare slancio e morale alle Bianche Casacche.

In estate infatti il giocatore era stato messo ai margini del progetto tecnico e si era cercata per lui una soluzione adeguata scontrandosi però con la volontà del centravanti che, come spiegato dal presidente Massimo Secondo nella conferenza stampa all’indomani della chiusura del mercato, aveva rifiutato una decina di offerte compresa quella del Palermo. Il rendimento, i costi e l’atteggiamento erano i motivi di una rottura che sembrava insanabile a fine agosto - "Se Comi non va via, starà fuori rosa”, diceva il direttore sportivo della Pro Vercelli Massimo Varini -, ma poi parzialmente rientrata proprio a inizio settembre - “Il suo atteggiamento non ci è piaciuto, ma da ora fino alla fine del suo contratto la vicenda è chiusa ed è una risorsa a disposizione dell’allenatore. Se Comi rientra nel gruppo, sta bene e gioca tutte le partite segnando 20 gol sarei felicissimo, ma a Vercelli ha giocato 37 gare, di cui 12 da titolare, segnando appena otto reti”, spiegava Secondo – portando Comi a rientrare in gruppo dopo le prime due gare in cui non era stato convocato.

Titolare nel derby, in un momento delicato della Pro Vercelli (quattro gare senza vittorie), il centravanti ha risposto come meglio non poteva: Quagliata riceve da Schiavon e crossa a centro area per Comi che in tuffo di testa batte a rete e sigla quello che sarà poi il gol vittoria anche se mancano 90 minuti alla fine. Erano infatti passati appena 9 secondi dal fischio d’avvio. Un gol velocissimo, pesantissimo e che può valere una rinascita.