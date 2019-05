Novellino e l'addio al Catania: "Non sono un Yes Man"

Ospite di Radio Bianconera Walter Novellino, ex tecnico del Catania, ha spiegato i motivi alla base della fine prematura del suo rapporto con club siciliano: "Sono rimasto stupito. Ho lasciato la squadra al quarto posto per una squadra che merita ben più della Serie B. Ho accettato Catania - ha spiegato l'allenatore - ma poi c’è stata una incomprensione con una persona e io non sono uno “yes man”. Ho dato tutto quello che potevo dare”.