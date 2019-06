© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai taccuini della Gazzetta dello Sport, Walter Novellino ha parlato della sua esperienza al Catania: "Qualcuno sgarrava. Si è dato retta a giocatori finiti che salivano sul colle e magari davano il proprio punto di vista. I giocatori devono solo pensare a fare i giocatori. Chi sono? Non sono di certo Lodi, straordinario, Marchese e Llama, persone corrette che hanno dato l’anima. A un certo punto vincevo mettendo in campo i giovani, volevo andare via proprio in quella fase ma sono rimasto e ho sbagliato. Qualcuno ha remato contro. Mi spiace perché a Torre del Grifo avevo instaurato un rapporto molto cordiale con tutti".