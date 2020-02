vedi letture

Nunes: "Boavista è il passato, ora penso solo al Padova. Ho voluto fortemente essere qui"

Il neo centrocampista del Padova Gabriel Nunes ha parlato a margine dell’allenamento della propria carriera e del suo sbarco in Italia: “Mio nonno era di Rovigo e ho voluto fortemente essere qui al Padova. Sono svincolato dal maggio 2019 e la mia ultima esperienza è stata all’America RN in Serie D brasiliana, ma mi alleno da due mesi con i biancoscudati e sono qui per fare il meglio possibile e guadagnarmi la riconferma. Boavista? È stato il punto più alto della mia carriera, ma ora penso solo al Padova. - continua il brasiliano come riporta Trivenetogoal.it - Qui ci sono due miei connazionali come Ronaldo e Gabionetta che mi hanno aiutato nell’inserimento anche se parlo abbastanza bene l’italiano. Ruolo? Sono un centrocampista centrale che può fare anche la mezzala, ma giocherò dove vuole il mister”