Nuova avventura per Miccoli? Ci pensa il Monopoli. E rinnova Scienza

© foto di Pietro Parinello

Nuova avventura in arrivo per Fabrizio Miccoli? Secondo quanto riferito da Antenna Sud il Monopoli starebbe infatti pensando all'ex attaccante di Juventus e Palermo come responsabile del proprio settore giovanile. Novità anche sul fronte della panchina: con la qualificazione ai playoff potrebbe infatti scattare l'annuncio del rinnovo contrattuale di mister Scienza. Una base comune per l’accordo c’è, nelle prossime settimane potrebbe essere diramata anche l’ufficialità.