Olbia, Bellodi: "Che emozione l'esordio dal primo. Ora la conferma"

Intervistato da TuttoC.com il difensore dell'Olbia Gabriele Bellodi ha parlato del proprio esordio fra i professionisti arrivato a neanche un mese di distanza dal compimento della maggiore età: “Devo dire grazie ai miei compagni di squadra, al mister e allo staff tecnico perché tutti mi hanno da subito aiutato per integrarmi al meglio, ma di esordire dal 1' non me lo aspettavo, mi sono emozionato già quando siamo entrati in campo nel pre gara. Poi è stato bellissimo vedere lo stadio riempirsi. Ero anche un po' agitato, ma mi sono stati tutti vicini e mi hanno aiutato. La mia prestazione è stata positiva, ma è solo l'inizio, un punto di partenza e ora arriva il difficile ovvero confermarsi quando sarò chiamato nuovamente in causa. - continua Bellodi – Purtroppo è arrivata una sconfitta immeritata, arrivata per un episodio che ci è costato caro e per questo siamo arrabbiati. La testa ora è al Pontedera, una gara in cui nessuno è favorito”.