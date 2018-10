Olbia, Calamai: "Non vedo l'ora di iniziare"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Matteo Calamai rinforza il centrocampo dell'Olbia. Il mediano è approdato in Sardegna con un contratto fino a giugno 2019. L'ex Cosenza, ai microfoni del sito ufficiale del club, ha affermato: “Sono felice di essere arrivato a Olbia e non vedo l’ora di scendere in campo per iniziare la nuova avventura”.