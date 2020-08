Olbia, Canzi si presenta: "Rosa importante, ma valutiamo qualcuno del Cagliari"

L'Olbia ha scelto Massimiliano Canzi. Sarà infatti lui il tecnico che guiderà la formazione gallurese nella prossima stagione, e quest'oggi si è tenuta la presentazione: "Inizio ringraziando il presidente per questa opportunità importante che mi viene data. Faccio questa cosa, e non dico mestiere perché per me è quasi un hobby, da diversi anni. Sono uno dei pochi fortunati che fa per passione quello che ama. Ci metterò grandissimo impegno per questo nuovo progetto. L'esperienza con Zenga è stata positiva. Mi ha fatto sorridere quando qualcuno parlava di Canzi promosso in Serie A ma io l'ho fatto per dieci anni e mi sono messo a disposizione del club. Lasciando una situazione importante come la Primavera dove ci saremo giocati lo scudetto. Ho scoperto Walter che è un tecnico bravo ma soprattutto una grande persona”.

Sul mercato: "Stiamo valutando qualcosa per il mercato guardando in casa Cagliari ma abbiamo una rosa importante con la conferma di Giandonato, Cocco e così via. Abbiamo già qualche giovane in rosa e molti già lì conosco. Sistema di gioco? Chi mi ha seguito in questi anni sa che uso un sistema di gioco ma ne cambio anche tanti. Quindi prima voglio conoscere i giocatori. In questi anni l'Olbia per me è stata la prosecuzione della mia Primavera. Conosco tutti gli allenatori che sono passati qui. Con Brevi siamo anche vicini di casa a Milano. Il mio contratto è fino al 2021 ,ma non vedo questa esperienza come un test in ottica Cagliari. Non voglio guardare così lontano ma ora conta solo il presente”.