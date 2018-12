© foto di Prospero Scolpini/TuttoSalernitana.com

Il tecnico dell'Olbia Guido Carboni ha presentato ai canali ufficiali del club il match contro Il Novara: "Ci aspetta indubbiamente un compito non facile, andremo a giocare contro una compagine candidata a recitare un ruolo da protagonista in questo campionato ma, come dimostrato in passato, sappiamo di avere nelle corde la capacità di mettere in difficoltà chiunque. I ragazzi hanno sempre offerto prestazioni importanti e di spessore, peccando di cinismo e determinazione in quei momenti della gara che richiedono presenza per portare a casa i risultati. Si tratta di un campionato estremamente equilibrato, certamente verso l'alto rispetto alle ultime stagioni. Le partite si decidono per davvero nei dettagli e riesce a fare la differenza chi ha la forza di indirizzare con maggiore convinzione gli episodi".