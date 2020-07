Olbia, è ancora Serie C. Marino: "Traguardo strameritato e dedicato a chi ama il club"

"Traguardo strameritato dedicato a tutti quelli che amano l’Olbia e che si sono trovati in difficoltà in questa dura primavera. Complimenti alla squadra allo staff e a tutti i collaboratori che danno sempre il 100%! Onore alla Giana e sempre #forzaolbia": con questo tweet, il presidente dell'Olbia Alessandro Marino ha festeggiato la permanenza in C della squadra sarda.

Traguardo centrato mediante i playoff, che hanno visto i sardi prevalere sulla Giana Erminio.