Olbia, Filippi: "Abbiamo ancora tanta strada da fare"

Il tecnico dell'Olbia Michele Filippi ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa: "Oggi (ieri, ndr) la squadra mi è piaciuta per l'atteggiamento e la proposta di gioco, ma soprattutto perché ha mostrato una crescita sotto il profilo della cattiveria e dell'agonismo al termine di una settimana pianificata con carichi di lavoro notevoli. Abbiamo ancora tanta strada da fare e dovremo sicuramente imparare a essere più cinici in fase realizzativa, ma su questo e altri aspetti avremo tempo e modo di lavorare nei prossimi giorni" riporta il sito ufficiale del club sardo.