Michele Filippi, allenatore dell’Olbia, ha parlato della sfida che attende i suoi con l’Arezzo: “E’ un avversario di primo livello - ha detto il tecnico ai microfoni del Corriere dello Sport -. Già all’andata l’Arezzo aveva mostrato le sue qualità, si era capito che avrebbe disputato un ottimo campionato e che si sarebbe attestato nelle prime posizioni di classifica. Loro non hanno mai perso in casa, inoltre sono sospinti da una tifoseria molto calda, ma noi abbiamo stimoli e motivazioni da vendere. Vogliamo dare continuità al nostro percorso di crescita, affronteremo la partita affilando le armi in nostro possesso a partire dalla necessità di mettere da parte punti playoff, che sono alla nostra portata”.