Dopo il successo contro la Pistoiese, il tecnico dell'Olbia Michele Filippi ha commentato: "Siamo molto contenti di questo risultato perché non è mai facile venire a giocare su questo campo contro un avversario di questo livello. A testimonianza di ciò, i primi 15' ci hanno visto soffrire al cospetto di una Pistoiese alla quale non riuscivamo a contrapporci in maniera efficace. Quando però abbiamo trovate le contromisure, siamo venuti fuori e abbiamo cominciato a giocare per come sappiamo. Alla fine il risultato sarebbe potuto essere più rotondo, ma se devo essere onesto abbiamo fatto prestazioni migliori".