Olbia, Filippi: "Non ci preoccupiamo delle assenze, serve cinismo"

Alla vigilia della sfida contro il Cuneo, il tecnico dell'Olbia Michele Filippi ha parlato in conferenza stampa: "Oltre alla prestazione, dobbiamo sviluppare un istinto omicida, ovviamente sportivamente parlando. Lo sappiamo bene, come abbiamo visto nelle partite precedenti, col Pro Piacenza e Pontedera. Dovremo cercare di stare loro col fiato sul collo. Non ci preoccupiamo delle numerose assenze, ognuno farà la sua partita. Attualmente la classifica dà solo verità parziali, il Cuneo è una grande squadra. Siamo in un campionato difficile, dove vincerà chi riuscirà a difendere le proprie certezze. Servono equilibrio, lavoro ma soprattutto serenità. Ho fiducia nei miei ragazzi”.