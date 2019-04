Olbia, Filippi: "Siamo giovani ma volevamo ben figurare"

Il tecnico del Siena Michele Filippi ha commentato la sconfitta contro il Piacenza: "C'è stato un bellissimo contesto, siamo giovani ma volevamo ben figurare. Abbiamo affrontato con il piglio giusto la gara, non abbiamo fatto brutta figura ma volevamo far di tutto per fare la nostra partita, questa è la legge dello sport. Espulsione ? Mi sono lamentato e, giustamente, l'arbitro mi ha detto di non rientrare, sono stato eccessivo. Faccio i complimenti al Piacenza, purtroppo con le grandi giochiamo bene ma paghiamo ingenuità, la sconfitta è indigesta per tutti. E purtroppo questo ci ha spesso condizionati, qualche limite non ci ha permesso di fare il salto di qualità, non abbiamo avuto la continuità dettata dall'esperienza: volevo però che anche oggi i ragazzi dessero tutto. Piacenza? Si deve giocare tutte le gare fino alla fine, ne hanno i mezzi, prestazioni di livello e di spessore sanno farle, ha una dose di talento elevato. Ai miei confrontarsi con queste squadre fa bene, perché per la prossima stagione dobbiamo alzare il livello: la base è buona, il gruppo è cresciuto tantissimo".