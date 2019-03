Olbia, Filippi: "Venire qui e vincere non è stato semplice"

Fonte: TuttoC.com

Michele Filippi, tecnico dell'Olbia, al termine del successo esterno sul Gozzano, come riportato dal sito ufficiale del club, ha dichiarato: "Venire a giocare e a vincere su questo campo era il nostro obiettivo, ma era tutt'altro che semplice. A fare la differenza è stata la grande settimana di lavoro e la dedizione che questo gruppo ha nelle sue corde. Ne è venuta fuori una prestazione di grande livello che certifica quanto questi ragazzi siano in grado di fortificarsi nelle difficoltà".

"Nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni per chiudere virtualmente la partita, mentre abbiamo subito il prevedibile ritorno del Gozzano all'inizio della ripresa. Siamo stati bravi e un pizzico fortunati a contenere la loro reazione, per poi tornare padroni del campo e meritevoli dei tre punti. Certamente c'è un po' di rammarico per non aver saputo chiudere la gara e tornare così a casa con una vittoria più rotonda, ma credo che aver saputo tenere alta la concentrazione sino alla fine sia stato un ottimo esercizio per il futuro".