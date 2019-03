Olbia, Gemmi: "Ci manca continuità, ora testa a Siena"

Fonte: TuttoC.com

Punita da Sorrentino, ma non solo. Punita da un primo tempo molto fumoso, punita dall'incapacità di far fruttare tante rimesse e calci piazzati. Punita dalla propria imprevedibilità, nel bene e nel male. L'Olbia che strapazza la Pistoiese -quella stessa Olbia- esce sconfitta (ancora una volta di fronte al pubblico amico) dal confronto con una Lucchese che si rintana con ordine nel secondo tempo: così la classifica va avanti e poi indietro, in un eterno pendolo che lascia sempre quel briciolo di apprensione alla Basa.

E' un rammarico che ha anche Filippo Gemmi, da alcune gare titolare di quella porzione di campo caratterizzata dal cerchio di centrocampo. Sue le parole nel post-partita: una ripresa volenterosa, ma il gol -e quindi il risultato- non premia i Guardiani del Faro.

"Non riusciamo a trovare continuità di risultati" -spiega il centrocampista centrale smeraldino nelle parole riportate dall'Ufficio stampa della società gallurese. "Dopo l'ottima prestazione di Pistoia, oggi non ci siamo ripetuti e questo passo falso in sostanza ci fa tornare al punto di partenza. Nel primo tempo siamo entrati in campo troppo molli, mentre nella ripresa abbiamo schiacciato l'avversario creando tante occasioni. È chiaro però che se non si concretizza, tutto diventa più difficile. Vincendo oggi avremmo potuto accorciare in classifica, i rimpianti sono tanti. Adesso pensiamo al Siena: una trasferta difficile, andremo a caccia del riscatto".