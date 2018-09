Olbia, i numeri di maglia: Ragatzu tiene la 10, Ogunseye il 9

Real Madrid, AS in prima pagina: "Matador Benzema"

Souness attacca Pogba: "Non merita il Man United per alcuna ragione"

Atletico Madrid, Filipe Luis: "Mai insistito per un trasferimento al PSG"

Everton, la scelta di Mina dopo una telefonata. Che Mou non ha mai fatto

Tottenham, si valuta tentativo di anticipo sul Barcellona per De Jong

Rabbia Man United con Godin: usati per strappare un contratto migliore

Chelsea, tutti pazzi per Hudson-Odoi: rifiutato prestito al Salisburgo

Tottenham, a gennaio Dembélé può volare in Cina. Offerti 10 mln annui

Rennes, colpo Ben Arfa a zero. Presentato come un artista

Tottenham, Pochettino: "Per i grandi traguardi serve un'ulteriore crescita"

Chelsea, Giroud non chiude nessuna porta sul futuro: "Tutto è possibile"

Vinicius Jr esalta Madrid. In Spagna: "Concerto con Lopetegui in tribuna"

Everton, niente ritorno in Bundes per Lookman: rifiutati 30 min dal Lipsia

Barcellona, Araujo ha 100 mln di clausola e 200 se sale in prima squadra

Siviglia, tentativo fallito per Dani Ceballos nelle ultime ore di mercato

PSG, per Neymar c'è anche la pista inglese: Chelsea o Arsenal

RB Lipsia-Fortuna Dusseldorf 1-1, primo punto stagionale per entrambe

1 | Luca CROSTA 2 | Simone PINNA 3 | Mattia PITZALIS 4 | Gabriele BELLODI 6 | Luca IOTTI 7 | Damir CETER 8 | Andrea VALLOCCHIA 9 | Roberto OGUNSEYE 10 | Daniele RAGATZU 11 | Marco PIREDDA 13 | Nicholas PENNINGTON 14 | Francesco PISANO 15 | Francesco CUSUMANO 17 | Yuri SENESI 18 | Joseph TETTEH 19 | Roberto BIANCU 20 | Mattia MURONI 21 | Jherson VERGARA 22 | Maarten VAN DER WANT 23 | Matteo COTALI 25 | Antonio MARTINIELLO 33| Leonardo MARSON 38 | Fabrizio CALIGARA

Con una nota comparsa sul sito ufficiale della società, l'Olbia ha comunicato i numeri di maglia per la prossima stagione:

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

