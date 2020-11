Olbia, il ritorno di Ragatzu: "C'erano altri club, ma per me era importante tornare qui"

Dopo oltre un anno, in cui è tornato a calcare i campi di Serie A con la maglia di quel Cagliari in cui è cresciuto, Daniele Ragatzu è tornato a Olbia, il club dove dal 2016 al 2019 collezionò oltre 100 presenze e a cui è rimasto legato da un grande affetto. “La volontà di tornare c’è sempre stata e ora spero di dare il mio contributo alla squadra. Sono tornato qui per questo. Mi sono sempre allenato in questo periodo da svincolato, non mi sono mai fermato del tutto perché non sono più un ragazzino. - ha spiegato Ragatzu nella conferenza stampa di presentazione - Con Canzi c’è un bel rapporto, è una brava persona oltre che un ottimo allenatore, dobbiamo seguirlo per fare bene. Potrei giocare sia da trequartista che da seconda punta, sono a disposizione del mister. C’era qualche interessamento di alcuni club (Arezzo su tutti NdR) ma per me era importante tornare qui e dimostrare quello che so fare”.