Olbia, il saluto di Dametto: “Grazie per questi 3 anni, è stato bello”

© foto di Sandro Giordano

Dopo due anni e mezzo il difensore classe '93 Paolo Dametto ha deciso di cambiare maglia lasciando l'Olbia dove era approdato a inizio 2016. Lo fa tramite un post sul proprio profilo Facebook in cui ringrazia la società e la piazza sarda per quanto ha ricevuto nel corso di tutti questi anni: “Ho iniziato a giocare a pallone in strada, poi nei campetti, poi nella scuola calcio del mio paese ... fino ad arrivare agli ultimi anni a Olbia. Nascono dei rapporti quando ti leghi a squadre, società per diverso tempo, società che ha creduto in te e ti ha aiutato a diventare uomo, vedendo in te la persona giusta. Nascono soprattutto con le persone con cui hai condiviso tutto, vittorie, litigi, sconfitte, bei momenti.. ma quello che ho sempre cercato di fare è di farli tornare a casa felici, sperando che un giorno loro possano ricordare che nel calcio prima di tutto conta divertirsi. Al giorno d’oggi si giudica l’annata calcistica in base alle vittorie o alle sconfitte, in base alle spese o ai guadagni come se fossimo un’azienda, la vedo in maniera diversa, la giudico in base al tempo trascorso, al contesto che offre questo sport-lavoro, a quello che mi ha insegnato, è il contesto che mi ha regalato sconosciuti diventati amici, mi ha regalato abbracci e sorrisi. - conclude Dametto - Avrò un po’ di tempo per stare da solo, per pensare ad ogni istante di questi 3 anni che mi hanno dato la fortuna di giocare per questa maglia e per questa città, di conoscere persone che mi hanno insegnato che basta poco per essere felici, che serve lavorare per superare ogni ostacolo a testa alta, sorridendo”.