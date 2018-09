Olbia, il terzino Pitzalis nel mirino della Reggio Audace

Per Mattia Pitzalis, terzino mancino classe 2000, potrebbero presto aprirsi le porte della Serie D. Il calciatore dell'Olbia, ma di proprietà del Cagliari, è infatti finito nel mirino della Reggio Audace che nei prossimi giorni potrebbe bussare alla porta dei sardi per avere il giovane terzino che ancora non è sceso in campo in Serie C. Lo riporta Tuttoreggina.com.