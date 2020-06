Olbia, l'ultima di Ogunseye. Ma prima del salto in Serie B salva i galluresi dalla D

Novantatrè gare giocate, trentun gol siglati, dodici assist e quasi settemila minuti giocati: questo il bilancio di Roberto Ogunseye all'Olbia.

Un bilancio che chiude un ciclo durato quattro anni, perché l'attaccante è pronto per la Serie B, dove è teoricamente già approdato in inverno ma dove praticamente giocherà l'anno prossimo: nella scorsa sessione di mercato invernale, infatti, il Cittadella ha prelevato il giocatore dalla formazione gallurese, concordando con la stessa, però, il prestito fino a giugno.

Un giugno decisamente bollente per i sardi, che si sono ritrovati a disputare i playout dopo la decisione del Consiglio Federale, che, in un ibrido di regolamenti, non ha dato l'ok per la ripresa del campionato di Serie C cristallizzando la classifica... ma facendo disputare gli spareggi salvezza e promozione. Al netto delle tante polemiche, ormai messe in archivio, l'Olbia aveva 180' - condensati in quattro intensi giorni - per giocarsi la permanenza tra i pro: avversario del doppio confronto, la Giana Erminio.

La gara di andata, giocata in Sardegna, viene decisa a favore dei locali dall'autorete di Perna, che sblocca però anche il ritorno, calciando a rete un rigore; i lombardi non sono però cinici da chiudere il match nonostante le possibilità avute, e l'Olbia tiene botta nonostante l'inferiorità numerica data da ben due espulsioni (Lella e Giandonato). Il punteggio però non varia, almeno fino al 92', quando Ogunseye conquista in corner e sugli sviluppi segna di testa il gol che vale una stagione, quello che vuol dire salvezza. E il suo ultimo in maglia bianca.

Modo più bello per salutare chi lo ha fatto crescere non poteva esserci: la Serie C, in un momento così, ha raccontato una bella favola.