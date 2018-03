Olbia, Leverbe: "Punto importante che avvicina la salvezza"

Maxime Leverbe, difensore dell'Olbia, ha commentato così in sala stampa il pareggio esterno in casa del Cuneo: "Per noi questo è un punto importante perché ci permette di avvicinare il traguardo della salvezza e allo stesso tempo di mantenerci in corsa per un posto nei playoff. Oggi abbiamo giocato su un terreno di gioco difficile in tutti i sensi e contro una squadra che aveva bisogno di punti. Non era facile, ma abbiamo saputo mettere la concentrazione e la cattiveria che servivano. Ci eravamo preparati per questa battaglia" riporta il sito ufficiale del club sardo.