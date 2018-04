Olbia, Marino: “Riforme urgenti. In Lega lavoriamo per la svolta”

Il presidente dell'Olbia Alessandro Marino ha commentato così l'esito della riunione informale di Lega Pro tenutasi oggi: “Dalla riunione di oggi è emersa ancora più evidente una convergenza di consensi sulla necessità urgente di apportare riforme e cambiamenti al nostro sistema. Con gli altri presidenti, con il presidente Gravina e con la governance di Lega stiamo studiando soluzioni comuni da un lato per incrementare le entrate (ad esempio rendendo il nostro prodotto più appetibile per la Serie A che è un nostro stakeholder strategico) e dall’altro per ridurre i costi proponendo una trasformazione fiscale dello status dei tesserati di Serie C e spingendo perché l’apprendistato possa applicarsi anche al nostro settore. - continua Marino parlando poi del campionato - Da sabato per noi si apre la volata finale di sei partite e so che i ragazzi faranno grandi prestazioni perché hanno ancora tanta fame. Per me loro rappresentano un orgoglio perché hanno sposato in tutto la causa dell’Olbia e perché in campo mettono sempre tutto quello che hanno”.