Olbia, Marino: "Chi ora non dà il contibuto, non salirà poi sul carro"

Un rush finale di 2018 che deve chiamare l'Olbia a rivedere il trend delle ultime settimane per trovare pieno rilancio nel nuovo anno: saranno estremamente determinanti e importanti le ultime 4 gare dell'anno solare.

E prima di quella contro il Novara, per i galluresi parla il presidente Alessandro Marino:

"Contro Lucchese e Juventus abbiamo lasciato per strada 3 punti nei finali di gara, ma l'ultima cosa da fare in momenti come questo che stiamo vivendo è piangersi addosso o perdere fiducia in noi stessi. Sono convinto che le quattro partite in calendario che precedono la sosta possano dire tanto nel nostro cammino e farò di tutto per trasmettere la serenità e la grinta che servono per invertire la rotta".

C'è si ottimismo, ma anche la consapevolezza che il tempo delle valutazioni è praticamente prossimo: "Tuttavia, da qui alla fine dell'anno, intendo misurare con attenzione chi, nella squadra e in coloro che dicono di starci vicino, mantiene le giuste motivazioni e a cuore la causa dell'Olbia per mettere realmente alle spalle questo periodo di difficoltà. È chiaro che se qualcuno adesso non intende dare il proprio contributo, è certo che non lo vedremo sul carro quando le cose andranno meglio".

Il tutto con una certezza: "Mister Carboni in questo momento è per tutti il miglior esempio di attaccamento e lucidità, oltre che un punto di riferimento per capacità e bagaglio di esperienza. È il nostro valore aggiunto e ci darà soddisfazioni".