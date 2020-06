Olbia, Marino contesta la decisione sui playout: "E questo sarebbe merito sportivo?"

Il Consiglio Federale svoltosi oggi a Roma ha deciso che in Serie C, tranne che per le ultime di ogni girone retrocesse direttamente, la salvezza passerà dai playout. In merito a questo Alessandro Marino, presidente dell’Olbia, ha pubblicato il suo pensiero tramite Twitter: “Condannare 12 club a giocarsi la salvezza in 2 partite anziché in 13 per far risparmiare un po’ di soldi agli altri club e per promuoverne direttamente 3... e questo sarebbe merito sportivo???”