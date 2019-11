© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Il presidente dell’Olbia Alessandro Marino ha tenuto una lunga conferenza stampa in occasione della presentazione del neo acquisto Andrea Cocco toccando tutti gli argomenti caldi del momento in casa gallurese: “Penso che avere un giocatore del valore e dell’esperienza di Andrea con noi sia un onore. Si tratta di un’operazione che esula da ogni altra situazione perché è un giocatore che ha tanto da dare ancora, un attaccante che ho sempre apprezzato e che già due anni fa provai a portare qui. Contestazione? Dire che quest’anno c’è stato un disimpegno o che si è speso meno è sbagliato perché il budget messo a disposizione è lo stesso degli scorsi anni, se invece si dice che l’abbiamo speso male allora è una critica che accetto, anche se non condivido perché sono convinto che la squadra valga più di quanto ha dimostrato. - continua Marino come si legge sul sito parlando del nodo allenatore – L’avventura con Filippi si è conclusa con un epilogo che presenta circostanze ben diverse dallo scorso anno, ha provato a sperimentare nuove soluzioni, ma non è riuscito a rimettere la squadra in carreggiata e la decisione è stata inevitabile. Nuovo tecnico? Non intendiamo fare scelte avventate, vogliamo che a guidare l’Olbia sia la persona giusta per il progetto. Abbiamo già avviato i primi contatti e ci prenderemo il tempo che serve.Il profilo dell’allenatore sarà sempre lo stesso: deve incarnare i valori del lavoro e della programmazione per costruire il nostro prossimo futuro”.