Olbia, Marino: "L'interruzione ci ha tarpato le ali. Pensavamo di poter giocare a porte chiuse"

Il presidente dell'Olbia Alessandro Marino è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com per analizzare il momento che sta attraversando tutto il paese: "Sto vivendo il momento come in una sorte di prigione. Il girone d’andata era stato il peggiore in assoluto della mia gestione mentre dopo il giro di boa eravamo i migliori per rendimento. L’interruzione ci ha tarpato le ali: avevamo trovato chimica, gioco, idee, risultati e ci siamo dovuti fermare. Dispiace ovviamente, anche perché si pensava che si potesse continuare anche a porte chiuse".