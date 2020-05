Olbia, Marino: "Momento difficile per la Serie C, poche speranze di concludere il campionato"

Il presidente dell’Olbia Alessandro Marino è intervenuto ai microfoni di Radio Super Sound e ha parlato della situazione della Serie C: "La Serie C vive un momento difficile. La speranza di concludere la stagione è molto ridotta. Come Olbia abbiamo fatto il possibile per pagare gli emolumenti ai nostri tesserati. Certamente il fatto della cassa integrazione in deroga annunciata dal governo Conte, ci aiuta e non poco. Ci auguriamo di far parte di un nuovo campionato Elite, ma la cosa ancora va discussa. Il Coronavirus ha messo tanti in difficoltà, il mondo del calcio compreso. Una cosa questo problema ci ha insegnato: le video conferenze sono utili, perché fanno risparmiare soldi per i viaggi e gli spostamenti in aereo. Parlo per noi, ovviamente. Vediamo cosa accadrà adesso. Per noi il protocollo della Serie A è purtroppo non applicabile. Il nuovo format potrebbe cambiare tante cose”.