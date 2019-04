Olbia, Marino: "Piena sintonia con Filippi. Felici del suo rinnovo"

Il presidente dell’Olbia Alessandro Marino ha commentato con soddisfazione il rinnovo di contratto del tecnico Michele Filippi, che siederà sulla panchina sarda anche nella prossima stagione: “Dal suo ritorno a gennaio si è creata una piena sintonia e sono sicuro che, insieme, riusciremo a creare i presupposti per toglierci grandi soddisfazioni. Conosco mister Filippi sin dal primo giorno in cui sono entrato nel modo del calcio e so quanto, da tecnico, si impegni a crescere e migliorarsi giorno dopo giorno. - conclude Marino come si legge sul sito ufficiale del club - Un obiettivo, questo, che deve sempre contraddistinguere il nostro club a tutti i livelli. Al mister e a tutto lo staff va il più grosso in bocca in al lupo per la prosecuzione della loro attività con l'Olbia Calcio".