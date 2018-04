Olbia, Marino: "Se siamo delusi è perché ci avevamo preso gusto"

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Dopo la sconfitta interna con la Viterbese ha parlato Alessandro Marino, presidente dell'Olbia, per commentare il ko ma anche il sogno playoff che rischia di sfumare proprio al fotofinish (i bianchi sono a -2 dalla Giana Erminio, ultima qualificata del Girone grazie alla casella liberata dall'Alessandria, vincitrice della Coppa Italia Serie C, ndr): "Nelle ultime partite abbiamo raccolto pochi punti, per questo il traguardo playoff si è allontanato. Se gli avversari però vanno più forte di noi, è giusto così. La squadra - ha sottolineato il numero uno dei sardi, come riportato dal sito ufficiale olbiacalcio.com - ha evidentemente speso tanto per conquistare la salvezza e una volta alzata l'asticella forse è stato difficile ritrovare forze ed energie, unitamente ad altri fattori che hanno contribuito ad aumentare le difficoltà".

Il tempo dei bilanci è comunque rimandato visto che manca ancora l'ultima giornata da disputare: l'Olbia sarà impegnata in casa del Monza, che vorrà provare a mantenere il quarto posto appena raggiunto: "Vediamo come va a Monza, aspettiamo la matematica. Il nostro obiettivo stagionale è stato raggiunto con ampio anticipo e se oggi siamo tutti delusi è perché ci avevamo preso gusto e speravamo di centrare un risultato storico. Rammarico? No, non voglio parlare in questi termini perché ci credo ancora. La squadra ci ha abituato a risultati incredibili come la vittoria contro la squadra che oggi (sabato, ndr) festeggia la vittoria del campionato (il riferimento è al Livorno, ndr). Io nella mia vita ho sempre cercato di inseguire obiettivi più alti e cercherò di trasmettere alla squadra questa ambizione per l'ultima di campionato".