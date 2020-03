Olbia, Marino: "Sono i piccoli tifosi ad aver dato un messaggio di forza e speranza"

Una tra le società più attive attraverso i social, per tenere compagnia ai propri tifosi in questo difficile momento, è sicuramente l'Olbia, che recentemente aveva lanciato un contest di disegno per i baby tifosi. E proprio a loro, attraverso Twitter, è andato il ringraziamento del presidente dei galluresi Alessandro Marino: "Nei gesti più semplici si nascondono le migliori energie. Per questo vorrei ringraziare i tanti bambini di Olbia e non solo che attraverso il loro entusiasmo e 60 bellissimi disegni ci hanno restituito un messaggio di forza e di speranza che guarda al futuro".