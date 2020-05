Olbia, Marino: "Spadafora parla di A e dilettantismo: perché non nomina mai la C?"

vedi letture

All'interno della trasmissione AspettateC, in onda ogni venerdì su Sportitalia, è intervenuto il presidente dell'Olbia Alessandro Marino: “La riunione è stata aggiornata al 7, il consiglio federale all'8, ma noi come Serie C ci stiamo muovendo con i tempi giusti, stiamo cercando di capire se la ripartenza è possibile o no, e questo è legato al protocollo sanitario e a ciò che implica. Dal mio punto di vista, quel protocollo per la C è un'utopia, e l'assemblea prenderà atto di questa cosa, come lo farà al FIGC”.

Andando quindi alle possibili promozioni e retrocessioni: “Il bussolotto per le promozioni? Ci sono tanti modi di interpretare quello che deve essere fatto, nessuno deve essere penalizzato: non pensiamo di aver ragione, ma se non si può giocare vanno trovate soluzioni a tavolino. Accontentare tutti è impossibile, ma a prescindere dalla soluzione che troveremo le difficoltà ci sono”.

Si parla poi della situazione generale della C extra campo: “La situazione che registriamo è drammatica, le risorse prima utilizzate come extra per le squadre dalle aziende dei presidenti sono esaurite, faccio quindi un appello a Spadafora, che parla di Serie A e dilettantismo: mai l'ho sentito parlare della Serie C. Non gli interessa? Io spero ascolti i nostri problemi e le nostre difficoltà, perché abbiamo un valore sociale. La Serie C è una mission, valorizziamo ragazzi, noi come Olbia anche molto quelli del territorio, siamo una parte importante di un ingranaggio che è il sistema calcio. Serve una riforma radicale, no basata sulla selezione naturale, che aiuti tutti i club”.