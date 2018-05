Olbia, Marino: "Squadre B? Non si tiene conto delle ricadute sulla C"

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Il presidente dell'Olbia Alessandro Marino ha parlato ai microfoni di TuttoC.com del possibile sbarco già dalla prossima stagione delle Squadre B e della missione che la Serie C deve avere nel nostro calcio: “Al di la delle incongruenze, ogni riforma che viene inserita in modo univoco e non organico porta spesso a effetti indesiderati e credo che questa delle seconde squadre non tenga conto di ricadute specifiche. Mi riferisco, a esempio, a quanti minuti si tolgono alle squadre di Serie C per la valorizzazione dei giovani. Buona parte della categoria sta rispettando la mission, che però così verrebbe tolta, può darsi che i club di Serie A, non vedendo molto minutaggio per certi elementi, abbiano espresso malcontento, ed ecco quindi che si è accelerato il tutto. Ora ci sarà da capire quale sarà la mission della C nel sistema calcio. Creare di proprio pugno nuove leve o valorizzare i giovani altrui? Basta capire intanto bene questo, anche dal punto di vista economico, perché altrimenti si perde l'occasione per creare il sistema calcio Italia. - conclude Marino - Il progetto non sarà ovviamente per tutte le squadre di Serie A, non tutte le formazioni possono permettersi le seconde squadre, quindi per forza si dovrà proseguire con le valorizzazioni. Auspico che la FIGC conceda una modifica all'articolo 103, che penalizza chi fa formazione di giovani. I settori giovanili sono poi un'arma a doppio taglio, perché senza un equilibrio economico non si può investire. Chiaro che i settori giovanili sono la massima ambizione di tutti i club, ma diventa dura far calcio in un certo modo”.