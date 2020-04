Olbia, Marino: "Tre ipotesi per il campionato. Serve una decisione che soddisfi tutti"

Intervistato da Tuttoc.com il presidente dell'Olbia Alessandro Marino ha parlato della situazione della Serie C in vista dell'assemblea di Lega Pro in programma il sette maggio: “Nel Direttivo si è cercato di avanzare una proposta che contemperasse le esigenze di tutti i club o comunque di fare in modo che non ci fossero delle palesi ingiustizie. I punti da assegnare sarebbero ancora tantissimi, con 12 partite da giocare e la post season. Qualunque decisione prenderà il Consiglio Federale non può non tenere conto di questo aspetto che segue la drammatica emergenza sanitaria che stiamo vivendo. - continua Marino - È chiaro che tutto ruota attorno all'opportunità di sospendere definitivamente questo campionato o meno. Se lo si fa, rigettando così l'ipotesi di concluderlo in autunno, è perché non si arrechi palese danno a una parte dei club. Se ciò non fosse e dichiarare chiuso il campionato non dovesse convenire a un numero rilevante di club, allora termineremo la stagione in autunno. In tal modo ci perderemmo tutti allo stesso modo. Altrimenti c’è sempre l’ipotesi di annullamento che è stata già scelta dal massimo campionato olandese e da tanti altri sport professionistici secondo i quali la stagione è da considerarsi nulla e da rigiocarsi da capo nella prossima stagione. Meglio fare così, se non ci si accorda”.