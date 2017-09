Olbia, Mereu: "Sfidiamo una squadra compatta, servirà carattere"

Fonte: Olbiacalcio.com

"Grinta e passaparola". Con questo motto mister Bernardo Mereu ha chiuso questa mattina la conferenza programmata al "Nespoli" al termine della seduta di rifinitura che ha preceduto la partenza della squadra alla volta di Grosseto. La carica giusta per i bianchi che domani, alle 20:30, saranno di scena allo stadio "Zecchini" per far visita al Gavorrano, nell'incontro valido per la seconda giornata di campionato.

Il tecnico ha preso spunto dalla vittoria contro il Pisa per tenere alta la guardia dei suoi in una trasferta che si presenta estremamente insidiosa: "Andiamo ad affrontare una squadra compatta che sa cambiare modulo in corsa e che ha mantenuto gran parte dell'organico che lo scorso anno ha vinto il campionato di Serie D. È una compagine con idee di gioco collaudate ed efficaci, il risultato arriverà solo e soltanto se scenderemo in campo da uomini veri. Preparati tatticamente e con un'identità precisa, ma consapevoli che a fare la differenza è sempre il carattere".

Con il Pisa si è visto quello giusto ed è arrivata una grande vittoria: "Il blasone e la forza del Pisa ci obbligavano quasi naturalmente ad avere quell'atteggiamento" precisa il tecnico. "Il difficile però è confermarsi e per questo contro il Gavorrano voglio vedere le stesse risposte in campo. La squadra è viva, determinata, tatticamente e caratterialmente forgiata, ma ogni domenica sarà per noi un test di maturità". Nessuna anticipazione sull'undici titolare, ma sugli obiettivi e l'atteggiamento da mantenere il mister non ha alcun dubbio: "Noi entriamo in campo sempre per vincere, la nostra mentalità non deve cambiare in funzione dell'avversario, che abbiamo studiato e rispettiamo".