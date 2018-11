Olbia, Ogunseye: "Siamo vivi e vogliamo lottare per obiettivi importanti"

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Con un gran gol, Roberto Ogunseye ha consentito all'Olbia di tornare da Pisa con un ottimo punto. L'attaccante, come riportato dal sito ufficiale del club, ha affermato: "Sono felice per il gol, ma soprattutto perché è stato utile da dare un segnale forte: l'Olbia è viva e vuole lottare con caparbietà per obiettivi importanti. Dovevamo e volevamo far capire che siamo ben diversi da quelli visti contro il Gozzano e contro l'Arzachena e serviva anzitutto un cambio di mentalità, agevolato oggi anche da una disposizione tattica che ci ha permesso di coprire il campo in maniera efficace. Siamo soddisfatti di questo pareggio, ottenuto con una buona prestazione e contro una squadra che lotterà sino alla fine per la vittoria del campionato".