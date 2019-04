Olbia, Ogunseye: "Stagione positiva. Vogliamo chiudere al meglio"

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

L’attaccante dell’Olbia Roberto Ogunseye ha parlato ai microfoni di Tuttojuve.com in vista della sfida contro la formazione U23 dei bianconeri: “Si tratta di una bella squadra e per questo mi aspetto una partita equilibrata, bella da giocare perché si affrontano due squadre che amano giocare un calcio propositivo. La nostra stagione ci ha visto attraversare momenti di grande difficoltà che però abbiamo superato con carattere. Tutto sommato credo che sia positiva, ma vogliamo chiuderla al meglio. A livello personale sono soddisfatto e penso di poter migliorare ulteriormente in queste ultime quattro gare. - continua Ogunseye - È un campionato altamente competitivo, il livello è sicuramente superiore a quello degli scorsi anni. Le squadre, tutte, sono difficili da affrontare e richiedono condizione, ritmi e soglia di attenzione sempre al massimo, altrimenti si rischia di fare brutte figure. Ma questo è il bello del nostro girone, perché sei obbligato a dare sempre il massimo”.