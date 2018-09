Olbia, Ragatzu: "In passato commessi vari errori, ora sono contento"

© foto di Sandro Giordano

Un Daniele Ragatzu immediatamente in grande spolvero, ancora e da subito trascinatore della sua Olbia. Un buon inizio di campionato sia a livello personale che di squadra, del quale l'attaccante parla dalle colonne de La Nuova Sardegna: "Sono contento ma, se devo essere sincero, per come mi sto allenando voglio ancora di più. Solo alla fine si vedranno i risultati, ma ora ho appena iniziato e voglio continuare così. Non mi voglio fermare. In passato ho commesso vari errori e forse per questo adesso mi sento di dare consigli e aiutare quando posso i miei compagni", ha detto.