Olbia, rischio rinvio anche la gara col Como. Marino: "Meglio sospendere tutto"

Dopo aver saltato la gara con la Lucchese a causa del numero eccessivo di positivo al Covid-19 in seno al club toscano, oggi l’Olbia si trova a dover rischiare un altro rinvio per la gara col Como, sempre per il medesimo motivo. “In questo contesto meglio sospendere tutto - afferma il presidente del club sardo Alessandro Marino -. La mia opinione è che, in un contesto del genere dove il contagio vive una recrudescenza esponenziale, il campionato dovrebbe essere sospeso per tempo, anche ora, in modo da poter riprogrammare la ripresa in primavera quando le misure contenitive avranno riportato la situazione sotto controllo”.