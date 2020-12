Ore 12.04 del 16/12. Il cuore del Livorno torna a battere. Grazie ad Aldo Spinelli

Ore 12.04. Questa è l'ora in cui il cuore del Livorno calcio è tornato a battere. A rianimare una creatura che per molti era già spacciata è stato lo stesso che le ha regalato le migliori gioie della sua storia: Aldo Spinelli. Come riporta Il Tirreno nelle sue pagine odierne, è stato infatti l'ex presidente ad inviare il bonifico necessario a saldare le pendenza necessarie per tenere il club labronico in vita dopo settimane durante le quali i segnali sono stati tutt'altro che positivi.

Cinquecentomila euro, quelli immessi nelle casse della società amaranto, che cancellano lo spettro del fallimento ma che non risolvono la crisi fra i soci. Spinelli, infatti, ha chiarito di non voler tornare al timone nonostante, fra gli azionisti di oggi, sembri essere l'unico in grado di sostenere il peso economico di una formazione professionistica.

In queste ore, dunque, dovrà essere chiarita la posizione degli altri soci, prima fra tutte quella di Navarra che nel recente passato si era detto pronto a guidare il club qualora Spinelli avesse risposto presente.

Intanto in dirigenza qualcosa si muove con Alessandro Verdolini che ha già salutato il Livorno, mentre rimane da definire il destino di Mariani, Agostinelli, Balestriere e Circello.