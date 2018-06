Orgoglio Cosenza, la mossa di Braglia che porta i Lupi in finale

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

La vittoria dell'orgoglio, del cuore e della ferocia agonistica. Il Cosenza vola in finale dopo il 2-0 rifilato al Sudtirol al San Vito-Marulla (0-1 nel match d'andata) ma per almeno 55 minuti non è stato facile abbattere le resistenze di un avversario ben messo in campo, accorto in fase difensiva e sempre pronto a ripartire facendo leva sulla velocità di Gyasi e sui colpi del bomber Costantino. E' stato un periodo in cui, pur accreditandosi un maggior possesso palla, i silani non sono stati capaci di pungere più di tanto. Poi l'ingresso di Baclet per Pasqualoni dopo 10 minuti della ripresa, il cambio modulo e, quindi, la luce. Moduli speculari per Braglia e Zanetti, i quali puntano sul 3-5-2 anche se i rossoblù sono quelli che sulla carta possono rischiare un po' di più: mezza difesa è out e, al posto di Dermaku e Camigliano, si presentano Pascali e Pasqualoni. Poi formazione tipo con Tutino ed Okereke chiamati a guidare l'assalto rossoblù. Pochi cambiamenti anche per gli ospiti: Gyasi parte dall'inizio (fuori Candellone) e rientrano Zanchi e Berardocco.

Il primo tempo è abbastanza noioso e povero di emozioni. Il Sudtirol si fa vivo con un colpo di testa di Gyasi su cross di Berardocco, palla fuori dallo specchio. Il Cosenza prova a sfruttare la velocità di Okereke ma non fa mai male. Lo stesso attaccante nigeriano non inquadra la porta di Offredi dopo una bella inzuccata su assistenza di Corsi. I silani premono ma non lo fanno con ritmi particolarmente elevati: qualche mischia in area e diversi tentativi di sfondamento, ma nulla più. Così per gli altoatesini è facile mantenere il controllo del match potendo pure mettere i brividi nel finale con un break negli ultimi 20 metri che porta Costantino al tiro dal limite col pallone che finisce largo: il servizio era stato di Gyasi, asfaltato poco prima da Pascali dopo aver trovato campo libero davanti a sé (giallo per il difensore di Braglia).

Il copione non cambia granché ad inizio ripresa. Dopo una decina di minuti, Zanetti avvicenda Costantino con Candellone e gli equilibri restano invariati. E' semmai il Cosenza che deve dare una scossa tattica (oltre che mentale). E questa arriva un minuto dopo con l'ingresso di Baclet per Pasqualoni. La difesa passa a quattro e i rossoblù si dispongono con tre bocche di fuoco davanti (Tutino, Okereke e lo stesso Baclet). Da quel momento la gara cambia completamente volto. E' un altro Cosenza, totalmente rivitalizzato e capace di stringere d'assedio il fortino altoatesino. Mungo calcia una punizione chirurgica che Tutino aggancia malissimo sprecando ad un metro dalla porta (palla fuori). E' il primo segno di sbandamento della retroguardia ospite, anche perché classe e fisicità di Baclet iniziano a farsi sentire. Berardocco salva su colpo di testa di Corsi susseguente ad un angolo, quindi Offredi spazza in angolo un bolide a giro di Mungo. In campo c'è solo il Cosenza, col Sudrirol che fatica persino ad uscire dalla propria trequarti. Altro angolo rossoblù e Tutino raccoglie in area sparando però alto, quindi il meritato riconoscimento per uno sforzo durato una decina di minuti abbondanti. Tutino sforna un delizioso calcio franco dalla destra e Baclet, lasciato indisturbato sottoporta, schiaccia di testa in rete (24'). Fanno festa i 18mila del San Vito-Marulla per quella che sembra la fine di un incubo. Ma la squadra di Braglia non è paga e vuole il bis, sfruttando l'onda lunga della propria carica emotiva. E Bruccini potrebbe raddoppiare ma, appostato sul secondo palo, manda il pallone clamorosamente fuori dopo un traversone di D'Orazio. Sono fasi sfortunate per il centrocampista spezzino, a cui viene annullato anche un gol per fuorigioco. Il Sudtirol, nel frattempo, non aveva dato praticamente segni di vita, rintanato nella propria metà campo e capace di venir fuori solo a 5' dal termine con una bella verticalizzazione di Gyasi raccolta da Candellone: fatale, tuttavia, l'allungo del pallone, con Saracco bravo ad uscire tempestivamente evitando il peggio. Prima del 90' è Offredi a superarsi ancora deviando in corner l'inzuccata a colpo sicuro di Baclet il quale aveva raccolto il cross dalla sinistra del solito D'Orazio. Attaccare, non risparmiarsi mai e tentare il tutto per tutto: è questa la lettura che il Cosenza fa della gara in campo, pur potendo scegliere di trascinare la sfida all'overtime per non rischiare. Una interpretazione intelligente che alla fine premia: sul corner di Loviso al quarto minuto di recupero, Frascatore fa la frittata girando di testa il pallone nella propria porta, anche perché pressato da Baclet. Esplode il San Vito-Marulla e per il Sudtirol non c'è neanche più il tempo per rimediare. A Pescara, nell'ultimo atto di questo campionato (sabato 16 giugno alle 20.45), ci va il Cosenza, col Sudtirol che deve rimproverarsi però una condotta troppo arrendevole nella ripresa. I Lupi affronteranno nella finalissima il Siena, che ha violato il Massimino ai rigori rimandando all'anno prossimo l'operazione serie B del Catania.