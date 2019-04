P. Berlusconi: "Monza-Milan? Sì, se vogliono iniziare con una sconfitta"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

In estate al Brianteo di Monza potrebbe esserci un’amichevole di lusso, quanto classica sopratutto negli anni ‘90, come quella fra i padroni di casa e il Milan. Visti gli ottimi rapporti fra le società l’idea non pare campata in aria tanto che anche il neo presidente biancorosso Paolo Berlusconi ne ha parlato, con tono scherzoso, nei giorni scorsi: “"Amichevole col Milan? Potrebbe essere un'idea, purché gli amici Leo, Maldini e Gazidis vogliano iniziare con una sconfitta. -continua Berlusconi a Radio Montecarlo - C'è una grande sintonia tra me e Galliani, che abbiamo già lavorato a lungo insieme nel Milan. Tra noi c'è grande coesione. Incontrare il Milan un giorno sarebbe una grande emozione. Ci piacerebbe vincere il primo trofeo già quest'anno, cioè la Coppa Italia. Sarebbe bello vincere subito qualcosa, poi il nostro obiettivo è ovviamente la Serie B. La missione del Monza è chiara: creare una squadra giovane e tutta italiana".