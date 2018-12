P.Piacenza, su club pende istanza fallimento. Notificati atti pignoramento

© foto di TuttoLegaPro.com

Nel lungo comunicato pubblicato nelle scorse ore a firma di Massimo Londrosi emergono molti dettagli riguardanti la situazione critica in cui versa il Pro Piacenza. Il dirigente rossonero parla di "un'istanza di fallimento presentata da un fornitore scocciato dalle continue promesse di pagamento non mantenute da Pannella", della notifica "di un atto di pignoramento presso terzi da parte di un altro fornitore, oltre a diversi decreti ingiuntivi tutti provvisoriamente esecutivi che daranno luogo a breve ad altrettanti pignoramenti giacché non sono stati soddisfatti i creditori né opposti i loro atti" riguardanti "forniture e servizi resi e prestati nel periodo Luglio-Ottobre di quest'anno", Inoltre "non sono ancora stati pagati i lavori di manutenzione al centro Siboni e svolti recentemente, sbandierati sulla stampa locale e nazionale dal presidente Pannella come il biglietto da visita di un nuovo corso" così come "sono ancora da pagare le recenti forniture anche di piccolo importo per i servizi e le necessità di tutti i giorni".

Londrosi evidenzia che addirittura nelle piccole cose quotidiane si va avanti attraverso la generosità dei singoli: "Siamo arrivati al punto che la carta per le fotocopie necessaria in ufficio viene regalata da un collaboratore, che la spesa per il pranzo della squadra viene pagata da un altro dipendente, che i campi da gioco vengono sistemati alla bell'e meglio e segnati con la vernice bianca da amici degli amici e così via". Dulcis in fundo la situazione del settore giovanile "completamente disintegrato, decine di ragazzi si sono svincolati, il responsabile ha gettato la spugna nauseato dai modi del presidente,dagli impegni non mantenuti, dai problemi con i mezzi di trasporto ecc.ecc.ecc".