P. Sanchez: "La Lucchese può farcela. Playoff? Tifo Piacenza"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Tra gli svincolati che questa stagione di Serie C ha proposto, c'è il portiere, ex Giana Erminio, Pablo Sanchez, pronto a rilanciarsi nel calcio professionistico, che sta comunque continuando a seguire... seppur a distanza, anche geografica.

Per un commento su tutto il panorama di terza serie, i microfoni di TuttoC.com, hanno contattato proprio l'estremo difensore.

Un'esperienza lontano dall'Italia: perché questa scelta?

"Ho un amico che fa il preparatore dei portieri in una squadra che milita nella Serie B scozzese e, parlando, mi chiese se fossi stato interessato a fare un provino per il club dove lui allena. Sono aperto a tutto, specialmente ora che sono svincolato, e in più volevo trovare un preparatore che mi seguisse per un po’ di tempo finito il campionato, quindi ho approfittato e abbiamo anche organizzato un allenamento intensivo di un paio di settimane per continuare a migliorare la mia forma fisica".

L'Italia però ti chiama: saresti disposto a tornare?

"Si, penso che il calcio italiano sia molto competitivo e mi piacerebbe giocare in un club italiano".

Metà stagione con la Giana Erminio, che hai poi comunque seguito: che anno è stato?

"È stato un anno molto difficile ma allo stesso molto utile a livello personale. Mi ha aiutato a crescere e imparare tante cose. Sono motivato più che mai per iniziare a mille l’anno prossimo".

Guardiamo al campo. Playoff giunti adesso alla fase cruciale: quali sono le tue favorite?

"Penso che il Piacenza abbia un’ottima squadra e ho un amico ed ex compagno, il centrocampista Matteo Marotta, che sta lottando con i suoi compagni per vincere e quindi faccio il tifo per loro. A ogni modo sono tutte squadre veramente molto forti".

In ballo anche la salvezza di Lucchese o Bisceglie: chi vedi meglio?

"Gli spareggi, siano essi per la promozione o per la salvezza, non sono mai facili. Secondo me, però, la Lucchese ha qualcosa in più per portare a casa il risultato".