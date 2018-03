Padalino: "Mai contattato dal Pisa dopo l'esonero di Pazienza"

© foto di Federico Gaetano/tuttolegapro.com

Accostato a Livorno e Pisa, Pasquale Padalino, ex tecnico, tra le altre, di Foggia e Lecce, per ora attende una chiamata. Ne ha parlato a tuttoc.com: "Livorno? Ho parlato con i dirigenti che c'erano in precedenza. Avevano sondato la mia disponibilità poi hanno proseguito con Sottil. Ma la decisione ultima non mi ha coinvolto essendo andato via".

E Pisa?

"Lì il mio nome è stato accostato ma non sono mai stato contattato. Sono state fatte delle considerazioni sull'incontro avuto quest'estate. Ma ora, dopo l'esonero di Pazienza, non ho parlato con nessuno".