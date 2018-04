Padova, accordo col Sassuolo per la permanenza di Ravanelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Padova ha appena conquistato la promozione in Serie B, ma proverà a trattenere alcuni calciatori di proprietà di Società di Serie A. Il Corriere del Veneto fa sapere che col Sassuolo esiste da tempo un’intesa per la conferma di Luca Ravanelli e bisognerà discutere della posizione di Ettore Gliozzi, che non ha convinto in questo spicchio di stagione. Ma sia Bisoli che Zamuner credono nell’ex centravanti del SudTirol. Difficile che il Cagliari lasci un altro anno in prestito Alessandro Capello, capocannoniere della squadra con 12 gol, ma un tentativo si farà.