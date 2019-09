© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso dell'incontro che Assindustria Veneto e Assinndustria Sport hanno organizzato a Padova, in qualità di ex calciatore biancoscudato, è intervenuto l'ex tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, che, come riporta Il Gazzettino, ha poi anche parlato del Padova: "Qui ho ancora amici e bei ricordi. Ci siamo salvati, la squadra è rimasta in B, ma potevamo fare di più. Quest'anno il Padova ha fatto una squadra forte, sono contento per Sullo. Abbiamo giocato insieme: lui correva tanto e io gli passavo la palla", le parole riporta da II Gazzettino di Padova.