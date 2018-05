Padova, Bindi: "Promozione non è sorpresa. Pisa, non vedevo progetto"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Attraverso le colonne del Corriere del Veneto, il portiere Giacomo Bindi (31) ha commentato la promozione in Serie B del Padova. "Quando sono andato via da Pisa era perché non vedevo un progetto. Non vedevo un futuro sicuro, cosa che invece a Padova ho capito che ci sarebbe stato. E questa promozione non è una sorpresa, almeno per me. Si vedeva già in estate che ci sarebbe stato qualcosa di grande in ballo. Le altre promozioni a Latina e a Pisa per me sono state più sofferte, ma non per questo a Padova è stato semplice. Anzi, quando avevamo tanti punti di vantaggio, paradossalmente è stata più dura. Perché si sono rivelati un boomerang. Sono convinto che, se non avessimo dovuto amministrare e non fosse subentrata un po’ di frenesia, molte partite le avremmo vinte e non pareggiate", le sue parole.