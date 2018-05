Padova, Bisoli annuncia il rinnovo: "Non era mia intenzione lasciare"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Alla vigilia di Padova-Gubbio, il tecnico biancoscudato Pierpaolo Bisoli ha comunicato di aver raggiunto l'accordo per il rinnovo di contratto: “Non c’erano grossi problemi, c’era solo da confrontarsi con il presidente, e il meglio da fare era una cena come quella che abbiamo fatto. L’accordo c’era già, dovevamo solo guardarci negli occhi per proseguire il lavoro iniziato quest’anno. Come due professionisti dovevamo vederci faccia a faccia per dover programmare, dopo un obbiettivo raggiunto, il prossimo obbiettivo. Ieri sera alle 11:40 abbiamo alzato il calice trovando l’accordo. Non era mia intenzione di abbandonare Padova perché ho un grande rapporto con società, Presidente, Direttore e con la città, non volevo lasciare questo lavoro a metà", riporta TuttoC.com.